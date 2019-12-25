В Петербурге заработало водное такси

Минимальная стоимость заказа водного такси составит 3000 рублей на 6 человек.

В Петербурге накануне, 9 сентября, начало работать новое водное такси. В таксопарке насчитывается восемь катеров.

В предыдущие годы по Неве уже курсировали аквабусы, водное такси Uber, но все эти проекты не прижились в городе. Создатели нового водного такси отметили, что они проанализировали прошлый опыт конкурентов, вынесли ошибки и не будут их повторять.

Минимальная стоимость заказа водного такси составит 3000 рублей на 6 человек (по 500 рублей с человека), на 12 человек катер будет стоить от 6000 рублей.

Выполнить заказ можно со 150 городских причалов с 10:00 до 01:30. После этого времени в Петербурге начинают разводить мосты и малые суда не имеют права пересекать акваторию.

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