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В Петербурге запустят регулярный туристический маршрут ретротрамвая
Сегодня, 19:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге запустят регулярный туристический маршрут ретротрамвая

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Его маршрут затронет все значимые достопримечательности Северной столицы.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что в Северной столице планируют запустить  туристический маршрут ретротрамвая. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Марков.

По словам парламентария, главная особенность этого транспорта - легендарной вагон. Как оказалось, он является аналогом "Американки", которая ходила в довоенное время.

Маршрут такого ретротрамвая затронет все значимые достопримечательности Северной столицы. Транспорт стартует от трамвайного парка, проезжает мимо Петропавловской крепости, крейсера "Аврора" и других объектов. В общей сложности на маршруте запланировано 17 остановок.

Ранее мы сообщали о том, что консульство Финляндии прокомментировало изменения в правилах получения визы.

Фото:Музей Городского Электрического Транспорта

Теги: новости спб, общество, ретро трамваи спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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