В Петербурге запустят регулярный туристический маршрут ретротрамвая

Его маршрут затронет все значимые достопримечательности Северной столицы.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что в Северной столице планируют запустить туристический маршрут ретротрамвая. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Марков.

По словам парламентария, главная особенность этого транспорта - легендарной вагон. Как оказалось, он является аналогом "Американки", которая ходила в довоенное время.

Маршрут такого ретротрамвая затронет все значимые достопримечательности Северной столицы. Транспорт стартует от трамвайного парка, проезжает мимо Петропавловской крепости, крейсера "Аврора" и других объектов. В общей сложности на маршруте запланировано 17 остановок.

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Фото:Музей Городского Электрического Транспорта