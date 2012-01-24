В Петербурге запустят более полутора тысяч фейерверков 23 февраля

Салют состоится в 21.00 у Петропавловской крепости.

Вечером 23 февраля в Петербурге прогремит масштабный салют в честь Дня защитника Отечества. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в небо запустят более 1,5 тысяч фейерверков. Салют запланирован на 21.00 у стен Петропавловской крепости, артиллерийская батарея произведет 30 залпов.

Также в этот праздничный день состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы в 11 утра, а в 15.30 петербургские юнармейцы проведут аналогичную церемонию у мемориала "Вечный огонь" на Якорной площади в Кронштадте. В честь праздника, рассказали в ЗВО, утром 23 февраля стартует 36-й лыжный поход по местам битвы за Ленинград. Спортсмены вместе с экскурсоводом пройдут 13 километров по Ленобласти: от железнодорожной платформы Русановская через урочища Мишкино, Поречье, Вороново, через высоту "Лесная" ("Смерти") до озера Барское.

Афиша мероприятий в Петербурге ко Дню защитника Отечества.

Фото: Piter.TV