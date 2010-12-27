В Петербурге запустили торги энергетическим углем

В рамках проекта на бирже заключили первую сделку.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запустила пилотный проект торгов энергетическим углем. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Проект начал реализоваться с торгов наиболее популярного угля марки Д. Этот вид топлива покупают и крупные генерирующие компании, и потребители небольших объемов. Он интерес как на российском, так и на мировом рынке.

На режим в формате регулярности и равномерности реализации планируют выйти со второго квартала будущего года. Тогда сформируются биржевые индикаторы.

Ранее мы сообщали, что "Фридом Финанс" претендует на акции петербургской биржи.

Фото: "Дальневосточный энергетический уголь"