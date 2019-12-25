В Петербурге запустят конкурс на обследование аварийного особняка на Каменноостровском проспекте

Дом включат в целевую программу "Молодежи – доступное жилье", обновят и заселят туда нуждающихся.

В Петербурге 2 июля стартует конкурс на обследование флигеля исторического дома №24 по Каменноостровскому проспекту. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-секретаря оператора программы – АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" Юрия Варламова.

Особняк Ивановой (или доходный дом барона Вольфа) во время войны сильно пострадал от обстрелов и до наших дней дошел с выбитыми стеклами и трещинами в стенах. Отмечается, что дом признали аварийным 20 лет назад и окончательно расселили в 2010 году, однако не смогли снести из-за важного памятного соседа – Дома Бенуа. Продать особняк тоже не смогли, поэтому власти города решили включить здание в целевую программу "Молодежи – доступное жилье". Благодаря проекту в Петербурге сохранили и обновили 16 аварийных исторических домов с 2002 года.

На основании упомянутого конкурса в городе примут проектные решения и уточнят графики производственных работ. Особняк отремонтируют в течение двух лет, а уже в начале 2023 года в него заселят нуждающиеся молодые семьи. Жильцы смогут купить квартиры в этом доме по льготной цене и получить рассрочку без процентов на 10 лет.

Также мы рассказывали, что маскароны дома-памятника на Загородном собираются отреставрировать в течение 10 лет.

Фото: Марина Величко / 2GIS