В Петербурге "заминировали" три торговых центра и школу

Здания осматривали правоохранители.

Сегодня 3 июня утром правоохранители осмотрели три торговых центра и одну школу в Петербурге. Дело в том, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заминировании зданий, сообщила "Фонтанка.ру".

По словам анонима, также готовилось нападение на школу в Приморском районе. Жертвами лжеминеров оказались "Сити-молл", "Академпарк" и "Европолис". В них работают лишь некоторые магазины и рестораны в соответствии с ограничительными санитарно-эпидемиологическими правилами.

В середине мая неизвестные сообщили о заминировании 32 медучреждений.

Фото: Piter.TV