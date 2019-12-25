В Петербурге заметили потерявшуюся козу

Сейчас петербуржцы ищут хозяев животного.

В субботу вечером, 27 июня, петербуржец, гулявший с собакой недалеко от Шуваловского карьера, заметил потерявшуюся козу. Об этом стало известно из группы "КОМЕНДАнтский проспект", социальной сети "Вконтакте"

Нашедший отметил, что "козочка прогуливалась вдоль строительного забора и явно была в шоке". Мужчина предположил, что животное могло прибежать из Большой Каменки и призвал искать хозяев.

Ранее мы писали, что жители Сестрорецка заметили во дворе двух лисиц.

Фото: vk.com/komenda_spb