В Петербурге на КАД заметили курьера на моноколесе

Скорость одноколесного транспорта превышала 60 км/час.

В Петербурге на съезде с КАД на проспект Культуры был замечен курьер, который который ехал на электроколесев потоке автомобилей и автобусов. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Скорость одноколесного транспорта превышала 60 км/час. В соцсетях развернулось бурное обсуждение по поводу такого средства передвижения. Многие отметили, что это не безопасно ехать на такой большой скорости, особенно на КАД, некоторых позабавил этот доставщик еды.

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Видео: Telegram / Мегаполис