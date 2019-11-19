В Петербург прилетел дикий гусь из арктической тундры

Птицу заметили у Петропавловской крепости.

Петербуржцы заметили в городе необычного пернатого гостя – дикого гуся-гуменника, прилетевшего из арктической тундры. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

Птица остановилась на отдых у Петропавловской крепости, Глазков предположил, что молодой гусь отстал от своей стаи и решил сделать привал в Петербурге. У крепости гусь спокойно щипал траву и лежал на газоне, позволяя местным жителям себя фотографировать

Удивительно, что дикий гусь совершенно не боится людей! Птица, видимо, никогда не видела человека и не предполагает, что человек может представлять для неё опасность. Павел Глазков

Биолог выразил надежду, что доверчивого гуся никто не обидит, и тот сможет возобновить перелет или же остаться в Петербурге зимовать. Отмечается, что гуменники пережидают холода в Западной Европе, а в Северной столице встречаются только пролетом в апреле-мае и в сентябре-октябре.

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Фото: Павел Глазков / "ВКонтакте"