В Петербурге заменили последний технически устаревший гидрант

Историческая водозаборная колонка прослужила городским пожарным больше века.

В Центральном районе Петербурга заменили последний технически устаревший пожарный гидрант. Историческая водозаборная колонка, установленная у стен Смольного собора, на площади Растрелли, прослужила городу больше века. На этом же месте установили современную колонку с большей водоотдачей, сокращающий время тушения пожаров на десятки минут.

Отличие заключается в том, что сам водоразборный элемент старого пожарного гидранта располагался непосредственно на узле врезки на отметке залегания трубопровода на глубине 1,5 -2 метра. В новом гидранте точка водозабора, обеспечивающая нужды пожаротушения, расположена на отметке земли. Евгений Эллер, начальник технического управления филиала водоснабжения Санкт-Петербурга

Модернизация гидрантов происходит с 2015 года. Работы осуществлялись сотрудниками ГУП "Водоканал" и МЧС России по Санкт-Петербургу. За пять лет в городе на Неве заменили 876 водозаборных колонок.

Ранее стало известно, что у петербуржцев появилась возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени.

Видео, фото: Piter.TV