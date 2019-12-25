В Петербурге закрыли гостиницу, которая работала в квартире жилого дома

Прокуратура потребовала закрыть хостел в Петроградском районе. Собственник жилого помещения решил оказывать гостиничные услуги в своей квартире. Об этом 22-го июня сообщила пресс-служба ведомства.
Квартиру постояльцам сдают минимум на сутки, служба размещения ведется круглосуточно. Таким образом, собственник нарушал законодательство, так как не перевел помещение в статус нежилого и нарушал законные интересы остальных жильцов многоквартирного дома.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове хотят построить гостиницу.
Фото: pixabay.com
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