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В Петербурге закрыли гостиницу, которая работала в квартире жилого дома
Сегодня, 18:43
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В Петербурге закрыли гостиницу, которая работала в квартире жилого дома

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Постояльцев принимали как минимум на сутки.

Прокуратура потребовала закрыть хостел в Петроградском районе. Собственник жилого помещения решил оказывать гостиничные услуги в своей квартире. Об этом 22-го июня сообщила пресс-служба ведомства.

Квартиру постояльцам сдают минимум на сутки, служба размещения ведется круглосуточно. Таким образом, собственник нарушал законодательство, так как не перевел помещение в статус нежилого и нарушал законные интересы остальных жильцов многоквартирного дома. 

Суд удовлетворил требования прокуратуры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове хотят построить гостиницу. 

Фото: pixabay.com

Теги: гостиница, жилой дом
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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