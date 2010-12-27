За две недели в Петербурге закрыли четыре притона

Были задержаны 10 девушек легкого поведения.

За две недели сотрудники полиции закрыли четыре притона с девушками легкого поведения в Центральном, Московском, Приморском и Адмиралтейском районах города. Девушек привлекли к административной ответственности, на организаторов заведены уголовные дела. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу.

В притонах, расположенных на набережной Фонтанки, улице Савушкина, на Московском и Лиговском проспектах были задержаны десять женщин, оказывающих интимные услуги, два организатора, охранник и администратор. У многих нет петербургской прописки.

В отношении организаторов притонов возбуждены уголовные дела по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией), в отношении женщин возбуждены административные дела.

Ранее на Piter.TV: Хозяева борделей в Петербурге могут получить пять лет тюрьмы.

Фото: Piter.TV​​​​​​​