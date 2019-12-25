В Петербурге больше нет Бюро регистрации несчастных случаев

В Петербурге больше не работает Бюро регистрации несчастных случаев. Это усложнит поиск людей, попавших в экстренную ситуацию.

Петербуржцы заметили, что больше не работает Бюро регистрации несчастных случаев. Об этом пишут петербургские СМИ.

Стоит отметить, что телефоны учреждения молчат, а на сайте нет никакой информации по этому поводу.

Петербуржцы выразили обеспокоенность таким решением. Многие считают, что без БРНС станет сложнее отслеживать судьбу близких, которые могут оказаться в больнице после несчастного случая. Теперь придется самим обзванивать все больницы города и области.

Ранее сообщалось, что Комздрав Петербурга рассказал, в какие больницы доставили велосипедисток после ДТП на трассе "Скандинавия".

Фото: Piter.TV