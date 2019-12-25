В Петербурге больше нет Бюро регистрации несчастных случаев

Петербуржцы заметили, что больше не работает Бюро регистрации несчастных случаев. Об этом пишут петербургские СМИ.
Стоит отметить, что телефоны учреждения молчат, а на сайте нет никакой информации по этому поводу.
Петербуржцы выразили обеспокоенность таким решением. Многие считают, что без БРНС станет сложнее отслеживать судьбу близких, которые могут оказаться в больнице после несчастного случая. Теперь придется самим обзванивать все больницы города и области.
Ранее сообщалось, что Комздрав Петербурга рассказал, в какие больницы доставили велосипедисток после ДТП на трассе "Скандинавия".
Фото: Piter.TV
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