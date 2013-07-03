Уличное творение "прожило" всего два дня.

В Адмиралтейском районе закрасили граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в среду, 30 июня, сообщила на своей странице в Instagram Любовь Лисицына. На месте граффити появилась фраза "Филя жив".

Закрасили быстро. B наших сердцах навсегда, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте. На данный момент коммунальная служба ждет, когда согласуют документацию по этому решению.

Фото: Instagram / @lislub