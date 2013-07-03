В Адмиралтейском районе закрасили граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в среду, 30 июня, сообщила на своей странице в Instagram Любовь Лисицына. На месте граффити появилась фраза "Филя жив".
Закрасили быстро. B наших сердцах навсегда,
– говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте. На данный момент коммунальная служба ждет, когда согласуют документацию по этому решению.
Фото: Instagram / @lislub
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