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В Адмиралтейском районе закрасили граффити с Филиппом Киркоровым
Сегодня, 20:28
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В Адмиралтейском районе закрасили граффити с Филиппом Киркоровым

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Уличное творение "прожило" всего два дня.

В Адмиралтейском районе закрасили граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в среду, 30 июня, сообщила на своей странице в Instagram Любовь Лисицына. На месте граффити появилась фраза "Филя жив". 

Закрасили быстро. B наших сердцах навсегда,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте. На данный момент коммунальная служба ждет, когда согласуют документацию по этому решению. 

Фото: Instagram / @lislub

Теги: граффити, закрасили, филипп киркоров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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