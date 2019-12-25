Коммунальщики закрасили граффити "Женская власть" на Боровой улице

Арт-объект был создан к Международному женскому дню в марте 2020 года.

Сотрудники коммунальных служб закрасили очередное граффити в Петербурге. Арт-объект под названием "Женская власть" был создан группой уличных художников "Явь" к Международному женскому дню в марте 2020 года.

Рисунок провисел чуть больше года на брандмауэре дома №35 на Боровой улице. На обшарпанной кирпичной стене художники изобразили портреты трех правительниц: Клеопатры, королевы Англии и Ирландии Елизаветы I и российской императрицы Екатерины II.

Лидер группы "Явь" Анастасия Владычкина отмечала, что рисунок создала сама стена. На брандмауэре осыпался штукатурный слой, оставив силуэты трех женщин в исторических нарядах. Художники лишь придали рисунку более четкие очертания.

Ранее петербургская команда Hoodgraff представила перед посольством США изображение Саманты Смит.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь