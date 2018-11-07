В Петербурге заказчика двух убийств отправили лечиться

Мужчину признали невменяемым.

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении Антона Иконникова, обвиняемого в убийстве и незаконном сбыте наркотиков. Суд постановил отправить мужчину на психиатрическое лечение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Прошлой весной Иконников, затаив злость на полицейского осведомителя, который выяснил участие подсудимого в обороте наркотиков, предложил своему знакомому Фадееву убить стража порядка за вознаграждение. Полицейского Фадеев убил выстрелом в спину, а в подарок от Иконникова получил автомобиль и более 60 граммов амфетамина. Немногим раньше Иконников воспылал личной неприязнью к другому лицу после конфликта на рынке. Новым исполнителем заказного убийства стал Янулевичус, но пострадавшего удалось спасти.

В суд уголовное дело Иконникова поступило с ходатайством о необходимости мер медицинского характера. Подсудимого признали невменяемым и направили на лечение в специализированную медицинскую организацию.

Тем временем, банкиры-мошенники выплатят государству 38 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV