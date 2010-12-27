Банкиры-мошенники выплатят государству 38 миллионов рублей

Иск прокурора удовлетворили.

В Петербурге пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники долгое время переводили деньги, открывали и вели банковские счета без лицензии и регистрации. Преступный доход группы мошенников составил не менее 38 миллионов рублей.

В Приморский районный суд поступил иск в защиту интересов страны о взыскании денежных средств в упомянутой сумме. Жалобу прокурора удовлетворили, мошенников лишили преступно заработанных денег и перевели средства в доход государства.

Злоумышленники находятся под статьями о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Ранее мы писали, что безработного петербуржца задержали за серию квартирных краж.

Фото: Piter.TV