На счету подозреваемых не менее шести иномарок бизнес-класса, похищенных в разных регионах РФ.

В Петербурге задержаны автоугонщики, специализирующиеся на дорогих "японцах". На счету злоумышленников не менее шести иномарок бизнес-класса, похищенных в разных регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Невском районе Петербурга 20 апреля от дома 34 по Октябрьской набережной был угнан внедорожник Toyota Land Cruiser 200. В ходе расследования этого преступления оперативники установили, что аналогичным способом 6 марта в Московском районе была похищена Toyota Camry.

В результате расследования обоих преступлений полицейские установили и задержали двоих "профессиональных" автоугонщиков: 30-летнего ранее судимого уроженца Ставрополья и 39-летнего уроженца Ленинграда. На момент задержания более уроженец Ставрополья уже находился в федеральном розыске за кражу авто в своём регионе.

По данным оперативников, подозреваемые использовали специальное оборудование для хищения автомобилей: сканирующие устройства для несанкционированного доступа и подавители радиосигнала. Автомобили похищались под заказ: идентификационные номера "перебивались" под определенные документы, после чего машина продавалась.

Подозреваемые имеют причастность к хищению еще как минимум четырех иномарок в различных регионах РФ: в Ленобласти – Lexus ES250 и Toyota Camry, в городе Вязьма Смоленской области – Toyota Land Cruiser Prado, а в городе Тула – Lexus RX350.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле пьяный петербуржец угнал Kia Optima и попал в ней в ДТП.

Видео: МВД