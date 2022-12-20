В Петербурге задержали карманников, промышлявших в метро и на остановках

Все были задержаны по местам проживания и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за карманные кражи.

В Санкт-Петербурге задержали группу "карманников", промышлявших в метро и на остановках общественного транспорта. По оперативным данным, злоумышленники промышляли с 2022 года в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лидером карманников являлся 51-летний уроженец одного из сопредельных государств. Он лично принимал непосредственное участие в кражах вместе с тремя подельниками, выходцами с Закавказья в возрасте от 43 до 64 лет. Все были задержаны по местам проживания и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за карманные кражи.

Похищенные смартфоны, как правило, сбывались на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга. Полицейские допросили в качестве свидетелей причастных к сбыту краденного, двух братьев, выходцев из ближнего зарубежья.

По адресам проживания карманников полицейские обнаружили мобильные телефоны, в том числе и краденые, банковские карты, наличные. Установлена причастность участников группы к восьми карманным кражам дорогих смартфонов. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

В мае в Петербурге задержали серийного карманника, орудовавшего в центре города. За период с 29 апреля по 1 мая от мужчин в возрасте 23-45 лет поступило 6 заявлений о том, что неизвестный украл из их наружных карманов смартфоны. Кражи происходили на Невском проспекте, улицах Маяковского, Жуковского и Кирочной. По каждому заявлению возбудили уголовные дела.

Фото и видео: МВД