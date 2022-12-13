В Петербурге задержали серийного карманника, орудовавшего в центре города

За 3 дня мужчина украл 6 смартфонов из карманов прохожих.

Петербургские оперативники задержали 24-летнего мигранта, который проходит подозреваемым по делу о серии карманных краж в центре города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, за период с 29 апреля по 1 мая от мужчин в возрасте 23-45 лет поступило 6 заявлений о том, что неизвестный из их наружных карманов смартфоны. Кражи происходили на Невском проспекте, улицах Маяковского, Жуковского и Кирочной. По каждому заявлению возбудили уголовные дела.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Центрального района в квартире по улице Вавиловых. Он был полностью изобличён в совершённых преступлениях.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанного продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что двое агрессивных мужчин пытались отнять у петербуржца сумку с валютой в банке.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти