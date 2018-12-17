В Пушкине задержали угонщика Porsche Panamera

Из салона угнанного автомобиля был изъят пакет с амфетамином.

В воскресенье, 24 марта, в Пушкине, возле дома №10 по улице Ломоносова задержали 26-летнего мужчину. Его подозревают в угоне Porsche Panamera. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дорогой автомобиль был припаркован в поселке Тярлево возле автосервиса на Фильтровском шоссе. 23-летний владелец оставил машину для проведения работ по химчистке салона.

Накануне за рулем авто обнаружили подозреваемого. Мужчина управлял иномаркой без документов. Кроме того, при задержании угонщика был изъят полиэтиленовый пакет с 0,56 г амфетамина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем" и "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV