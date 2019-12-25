В Петербурге задержан насмерть сбивший человека водитель

Автомобилист наехал на пешехода в Экспедиторском проезде и скрылся с места происшествия.

В понедельник, 17 февраля, сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району Петербурга нашли виновника смертельного ДТП. Накануне вечером в Экспедиторском проезде неизвестный водитель сбил 25-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина скончался на месте, а автомобилист скрылся.

Как отметил друг погибшего мужчины, они вместе работали недалеко от места наезда, им пришлось идти по проезжей части из-за узкой обочины. Приятель запомнил черный цвет автомобиля. Патрулируя район, инспекторы нашли черный "Шевроле" с поврежденным лобовым стеклом и следами крови, а в гаражах остался белый "Ауди", брошенный ночью.

Полиция выяснила, что за рулем машины был 27-летний мужчина. Пассажир иномарки пояснил, что вместе с водителем они оба были пьяны и испугались, когда автомобиль сбил пешехода. После побега с места происшествия, мужчины оставили авто у гаражей, сняв регистрационные знаки.

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