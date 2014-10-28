В Петербурге задержан мужчина, пристававший к восьмилетней девочке

Полицейские Петербурга задержали 58-летнего гражданина, который домогался до восьмилетней девочки на детской площадке. Об этом пишет Spb.aif.ru.
Тревогу забил 12-летний подросток, который увидел, как пожилой мужчина пристаёт к другому ребёнку и оголяет перед ней половые органы.
Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям в отношении детей.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы, ранее задержанные за сексуальное насилие в отношении детей, изобличены в изготовлении порно.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все