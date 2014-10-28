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В Петербурге задержан мужчина, пристававший к восьмилетней девочке
Сегодня, 16:36
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В Петербурге задержан мужчина, пристававший к восьмилетней девочке

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Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Полицейские Петербурга задержали 58-летнего гражданина, который домогался до восьмилетней девочки на детской площадке. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Тревогу забил 12-летний подросток, который увидел, как пожилой мужчина пристаёт к другому ребёнку и оголяет перед ней половые органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям в отношении детей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы, ранее задержанные за сексуальное насилие в отношении детей, изобличены в изготовлении порно.

Фото: Piter.TV

Теги: насильственные действия сексуального характера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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