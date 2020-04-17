В Петербурге задержан еще один подозреваемый в совершении нападения на прохожих

В рамках расследования задержали восьмерых молодых людей.

Расследование уголовных дел по ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды) продолжается. Еще один подозреваемый задержан в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 25 октября.

23 октября возбуждены еще два уголовных дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В рамках расследования задержали восьмерых молодых людей. Их заключат под стражу. Четверым обвинения уже предъявлены.

По версии следствия, в этом году на территории Северной столицы группа молодых людей "по мотивам ненависти и вражды" нападала на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу