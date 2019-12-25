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В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в прохожего
Сегодня, 11:39
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nastya960

В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в прохожего

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Подозреваемым оказался 46-летний житель Пермской области.

Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали мужчину, стрелявшего в прохожего на юге Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В четверг, 8 апреля, в 20:23 в полицию поступило сообщение от 22-летнего петербуржца о том, что у дома по Софийской улице неизвестный выстрелил ему в ноги.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Пермской области. В ходе конфликта он ударил в грудь прохожего, после этого из пистолета выстрелил в землю. Возбуждено уголовное дело.

Также стали известны подробности о стрельбе на свадьбе в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: софийская улица, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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