В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в прохожего

Подозреваемым оказался 46-летний житель Пермской области.

Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали мужчину, стрелявшего в прохожего на юге Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В четверг, 8 апреля, в 20:23 в полицию поступило сообщение от 22-летнего петербуржца о том, что у дома по Софийской улице неизвестный выстрелил ему в ноги.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Пермской области. В ходе конфликта он ударил в грудь прохожего, после этого из пистолета выстрелил в землю. Возбуждено уголовное дело.

Также стали известны подробности о стрельбе на свадьбе в Петербурге.

Фото: Piter.tv