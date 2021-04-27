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В Петербурге задержали заместителя председателя комитета по образованию Ленобласти
Сегодня, 18:53
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В Петербурге задержали заместителя председателя комитета по образованию Ленобласти

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Его задержали в рамках расследований дела о получении взятки.

В среду, 13 июля, в Петербурге сотрудники УФСБ задержали чиновника администрации Ленобласти. Мужчину подозревают во взятничестве. 

Как пишет 47news, оперативно-следственные действия в отношении зампредседателя комитета по образованию правительства Ленобласти Артема Огаркова прошли в конце минувшей недели. Огарков также возглавлял отдел материально-технической базы.

Его задержали в рамках расследований дела о получении взятки. Также был задержан еще один человек. Сообщается, что задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сокуров обратился к Беглову из-за разгона градозащитного сообщества Петербурга. Режиссер не согласен с принятыми решениями.

Фото: Piter.tv
 

Теги: задержание, заместитель председателя комитета по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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