В Петербурге задержали чересчур исполнительного коллектора

Правоохранительные органы Приморского района пресекли деятельность незаконных коллекторских агентств. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
В Петербурге работала целая ОПГ, которая взымала просроченные долги с жителей Санкт-Петурбурга, Ленинградской области и других регионов.
Днем ранее, 3 апреля, был задержан активный участник данной группировки. Коллектор, которому 25 лет, применял к должникам не опасное для жизни насилие в ноябре 2017 года от лица двух микрофинансовых организаций.
Полицейские ищут других участников и выясняют, были ли другие преступные эпизоды у 25-летнего коллектора.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге коллектор получил 5 лет колонии-поселения за вымогательство.
Фото: Piter.TV
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