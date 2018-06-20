В Петербурге задержали чересчур исполнительного коллектора

Он выбивал деньги из должников не опасным для жизни насилием.

Правоохранительные органы Приморского района пресекли деятельность незаконных коллекторских агентств. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В Петербурге работала целая ОПГ, которая взымала просроченные долги с жителей Санкт-Петурбурга, Ленинградской области и других регионов.

Днем ранее, 3 апреля, был задержан активный участник данной группировки. Коллектор, которому 25 лет, применял к должникам не опасное для жизни насилие в ноябре 2017 года от лица двух микрофинансовых организаций.

Полицейские ищут других участников и выясняют, были ли другие преступные эпизоды у 25-летнего коллектора.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге коллектор получил 5 лет колонии-поселения за вымогательство.

Фото: Piter.TV