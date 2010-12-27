В Петербурге коллектор получил 5 лет колонии-поселения за вымогательство

Коллектор угрожал убийством и насилием.

В Северной столице вынесли приговор в отношении Вадима Нижерадзе по профессии коллектор. Он признан виновным в вымогательстве. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что с июля по сентябрь 2017 года Нижерадзе, действуя в интересах ООО МКК "Финансовый клуб", поскольку его доход зависел от взысканной с должника суммы денежных средств, располагая сведениями о том, что по договору потребительского микрозайма граждане имеют задолженность перед организацией, требуя возврата денег, звонил им и направлял смс-сообщения с угрозами применения насилия и убийства их близких родственников. Гласит сообщение пресс-службы

К тому же, злоумышленник обещал потерпевшим испортить или уничтожить их имущество. Известно, что коллектор расклеивал в подъездах потерпевших листы с надписью: "В связи с невозможностью выкупа заложенного имущества, срочно продам вещи, технику и другое имущество. Обращайтесь в квартиру, или звоните по телефону. Отдаю почти даром". Потерпевшими от его действий было признано 5 граждан.

Сам обвиняемый Нижерадзе свою вину признал. В ходе судебного заседания ему назначили 5 лет колонии-поселения. Также он обязан выплатить пострадавшим 250 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV