"Майор ВМФ" грозился взорвать 13 бомб в Петербурге

Телефонного хулигана удалось задержать.

В понедельник, 11 марта, полицейским удалось задержать телефонного террориста в момент его посадки на поезд "Петербург-Уфа". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что 7 марта в службу "112" позвонил мужчина, который представился майором ВМФ. Незнакомец сообщил, что завербован США и у него есть 12 кг тротила. Звонивший заявил, что заложил 13 бомб в Петербурге и еще восемь в Казани. Предполагаемый террорист был сильно пьян. Он рассказал, что родом их Башкирии и потребовал встречи с полицейскими в подвале жилого дома в микрорайоне "Озерки".

Стражам порядка удалось вычислить звонившего. Им оказался безработный и ранее судимый житель республики Башкортостан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина заминировал бизнес-центр в Петербурге.

Фото: Piter.TV