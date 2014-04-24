В Петербурге задержаны трое сотрудников транспортной полиции по делу о взятках

Мужчин подозревают в том, что они брали деньги тех, кого задерживали.

Во вторник, 6 апреля, в Петербурге были задержаны три сотрудника транспортной полиции линейного отдела "Санкт-Петербургский – Финляндский" по делу о взятках. Предполагается, что полицейские брали деньги с тех, кого задерживали при досмотре.

Следствие полагает, что в середине 2020 года инспектор по охране общественного порядка отдела Смоленский и его коллеги из ППС схватили горожанина с наркотиками. Тот предложил за свое освобождение 100 тысяч рублей, силовики решили согласиться. Таких эпизодов было несколько. Следователи обыскивают отдел на Боткинской улице.

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Фото: Piter.TV