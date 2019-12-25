В Петербурге задержали топ-менеджера сети "Вимос", подозреваемого в подкупе

Мужчина требовал от поставщика вознаграждение за дальнейшее сотрудничество.

В Петербурге задержали топ-менеджера крупной сети по продаже строительных материалов "Вимос". Его подозревают в коммерческом подкупе. Об этом пишет 47news.

По предварительной информации, топ-менеджер требовал от поставщика вознаграждение за дальнейшее сотрудничество. Бизнесмену предложили платить по 5 тысяч рублей с каждого поставленного мешка сыпучих стройматериалов в "Вимос". В результате в месяц получалось более 100-300 тысяч рублей.

Кроме того, был задержан предполагаемый сообщник топ-менеджера, 71-летний мужчина. В его машине нашли 160 тысяч рублей, только что полученные от потерпевшего. Стражам порядка также стало известно, что топ-менеджер представлялся сотрудником ФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что злоумышленник похитил рюкзак с миллионами из авто на парковке в Приморском районе.

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