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В Петербурге задержали школьников, которые открыли стрельбу из пистолета на Маршала Захарова
Сегодня, 14:47
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В Петербурге задержали школьников, которые открыли стрельбу из пистолета на Маршала Захарова

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Мальчик рассказал, что стрелял его 15-летний одноклассник.

В Красносельском районе Петербурга жительница дома 11 по улице Маршала захарова сообщила в полицию, что двое подростков стреляют из предмета, который похож на пистолет. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Сотрудники полиции на месте происшествия  опросили 16-летнего школьника, который был во дворе. Мальчик рассказал, что стрелял его 15-летний одноклассник. Стрелка нашли на улице Доблести. Выяснилось, что подросток нашел на пустыре у дома 68 по проспекту Маршала Захарова пневматический пистолет и пострелял из него по деревьям.

Оружие изъяли, а школьника отправили к родителям. 

Ранее на улице Савушкина кабан влетел в магазин и разбил стеклянные двери.

Фото: Piter.tv
 

Теги: стрельба из пистолета, улица маршала захарова, школьники
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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