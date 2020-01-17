В Петербурге задержали школьников, которые открыли стрельбу из пистолета на Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга жительница дома 11 по улице Маршала захарова сообщила в полицию, что двое подростков стреляют из предмета, который похож на пистолет. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Сотрудники полиции на месте происшествия опросили 16-летнего школьника, который был во дворе. Мальчик рассказал, что стрелял его 15-летний одноклассник. Стрелка нашли на улице Доблести. Выяснилось, что подросток нашел на пустыре у дома 68 по проспекту Маршала Захарова пневматический пистолет и пострелял из него по деревьям.
Оружие изъяли, а школьника отправили к родителям.
Ранее на улице Савушкина кабан влетел в магазин и разбил стеклянные двери.
Фото: Piter.tv
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