В Петербурге задержали полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в жену

Мужчина уехал после происшествия в Лугу.

Петербурженка сообщила о том, что в нее выстрелил муж — сотрудник органов внутренних дел. Петербургская полиция начала проверку.

Женщина получила травматическое ранение, ее госпитализировали. После конфликта супруг скрылся на "Шкоде". Машину обнаружили на загородной трассе на подъезде к Луге. Водителя удалось задержать.

По итогам проверки ГУ МВД оценит все обстоятельства произошедшего и примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить женщину, напавшую на соседку из-за пиццы.

Фото: Piter.TV