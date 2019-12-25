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В Петербурге задержали полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в жену
Сегодня, 16:31
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В Петербурге задержали полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в жену

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Мужчина уехал после происшествия в Лугу.

Петербурженка сообщила о том, что в нее выстрелил муж — сотрудник органов внутренних дел. Петербургская полиция начала проверку.

Женщина получила травматическое ранение, ее госпитализировали. После конфликта супруг скрылся на "Шкоде". Машину обнаружили на загородной трассе на подъезде к Луге. Водителя удалось задержать. 

По итогам проверки ГУ МВД оценит все обстоятельства произошедшего и примет решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить женщину, напавшую на соседку из-за пиццы. 

Фото: Piter.TV

Теги: полицейский, травматическое ранение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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