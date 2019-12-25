В Петербурге задержали полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в жену

Петербурженка сообщила о том, что в нее выстрелил муж — сотрудник органов внутренних дел. Петербургская полиция начала проверку.
Женщина получила травматическое ранение, ее госпитализировали. После конфликта супруг скрылся на "Шкоде". Машину обнаружили на загородной трассе на подъезде к Луге. Водителя удалось задержать.
По итогам проверки ГУ МВД оценит все обстоятельства произошедшего и примет решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить женщину, напавшую на соседку из-за пиццы.
Фото: Piter.TV
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