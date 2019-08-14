Уголовное дело передано в Приморский районный суд.

В Петербурге будут судить женщину, напавшую на соседку из-за пиццы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, также женщина угрожала соседке убийством.

Конфликт произошел 28 сентября этого года в межквартирном коридоре в подъезде одного из жилых домов на улице Плесецкой. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла соседке удары режущим предметом и угрожала убить ее. Выяснилось, что женщина не хотела отдавать соседке пиццу, которую ей по ошибке доставил курьер.

Ранее стало известно, что спрос на курьеров в Петербурге за год вырос почти в 5 раз.

Фото: Piter.tv