В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве продавца секс-шопа

До этого у мужчины не было ни одной судимости.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве продавца из секс-шопа "Точка любви", который располагается в Невском районе. Мужчина был задержан 20 февраля примерно 11:00 на съемной квартире, пишет "Фонтанка".

По информации издания, подозреваемым является мужчина 30 лет. Причем у него нет ни одной судимости.

Ранее мы сообщали, что в секс-шопе в Невском районе неизвестный напал на женщину. По нашим данным, женщине нанесли 20 ножевых ранений.

Фото: Piter.TV