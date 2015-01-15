В Тихвине задержали подозреваемого в краже мощей из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря

Охранник заявил о краже мощей днем в пятницу.

Вечером в пятницу, 12 февраля, в Ленинградской области задержали 33-летнего местного жителя Тихвина. Мужчину подозревают в краже мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Оперативная группа, прибывшая на место, по камерам видеонаблюдения установила, что днем мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Охранник заметил пропажу через некоторое время и сразу обратился в полицию.

Злоумышленник уже успел сдать украденное антиквару за пятьсот рублей. В ближайшее время мощи вернут в храм. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что двух подозреваемых в краже денег у пенсионера задержали около Московского вокзала.

Фото: Piter.TV