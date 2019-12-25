В Петербурге задержали организаторов подпольного казино

Пятерым избрали меру пресечения.

Восемь петербуржцев организовали в Петербурге незаконное казино. На данный момент подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, с апреля по август 2020 петербуржцы в возрасте от 34 до 48 лет объединилась в группу для организации и проведения азартных игр на территории города. Соучастники нашли для этого подходящее место, наняли персонал и систему охраны, принимали ставки, распределяли между собой прибыль и так далее. Таким образом, систематически совершали тяжкие преступления.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД были задержаны трое мужчин. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, 5 подозреваемым уже избрали меру пресечения: подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время всем соучастника предъявят обвинение.

Вчера, 9 декабря, было проведено около 20 обысков в игорных домах и местах жительства фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что организаторы 10 подпольных игорных клубов отделались условными сроками.

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