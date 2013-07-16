В Петербурге задержали офтальмолога Скворцова, пациенты которого ослепли

На данный момент стражи порядка разыскивают других пострадавших от действий медика.

В пятницу, 23 декабря, в Петербурге задержали врача одной петербургской клиник. Его пациенты пожаловались на потерю зрения после визита к специалисту. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Заведующий офтальмологического отделения (микрохирургии глаза) Игорь Скворцов стал фигурантом уголовного дела. Он проходит по статье 3 статьи 159 УК РФ.

Следователи считают, что в 2021 году подозреваемый ввел в заблуждение трех пациентов, которым пообещал установить при проведении операции линзы зарубежного производства. За услугу он получил 10 тыс. рублей.

На данный момент стражи порядка разыскивают других пострадавших от действий медика. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere