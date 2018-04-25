В Петербурге задержали брянского наркодилера с килограммом наркотиков

Сумку с пакетами "соли" для разных городов нашли в салоне его автомобиля.

Петербургские полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков, сообщили в городском ГУ МВД. Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Брянска с килограммом запрещенного вещества.

Как выяснилось, в понедельник, 9 декабря, у пятого дома по Промышленной улице полицейские остановили иномарку, в которой находились неработающие мужчины 26 и 27 лет. На заднем сидении в салоне машины лежала спортивная сумка, заполненная полиэтиленовыми свертками с порошкообразным веществом. Каждый пакет был подписан названиями городов в разных частях страны.

Экспертиза установила, что вещества в свертках – так называемая "соль", наркотик синтетического происхождения. Житель Брянска подозревается в распространении наркотиков путем закладок. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Полиция продолжает попытки установить каналы сбыта "соли" и соучастников преступления.

Ранее на Ладожском вокзале у пассажира изъяли 600 граммов гашиша.

Видео: пресс-служба ГУ МВД