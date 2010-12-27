На Ладожском вокзале у пассажира изъяли 600 граммов гашиша

Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

На Ладожском вокзале сотрудники транспортной полиции нашли у пассажира 600 граммов гашиша. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

Полицейские обратили внимание на 30-летнего жителя Тюмени, в ходе личного досмотра у него нашли гашиш (догадку подтвердила экспертиза). Гражданин упаковал наркотики в шесть пакетиков весом 100 граммов каждый и спрятал их в карманы своей одежды.

По предварительной информации, житель Тюмени приехал в Петербург, чтобы приобрести запрещённый товар для дальнейшего распространения. Стоимость незаконной покупки составила порядка 240 тысяч рублей.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее полиция задержала в 5 регионах 14 участников банды наркоторговцев.

Фото: ВК/ Ладожский вокзал (Ольга Ефремова)