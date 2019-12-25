В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого 9 лет за хищение вкладов на 50 млн

Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, которого разыскивали девять лет за хищение вкладов на 50 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские задержали подозреваемого на Аптекарской улице. Он является безработным, но при этом получал крупные суммы в городе Находка путём обмана местных жителей.

Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ФСБ задержала руководителей частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев.

Фото: Piter.tv