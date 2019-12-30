В Петербурге задержали мужчину, ударившего трижды прохожего ножом на Стачек

Спор произошел из-за брошенного в лобовое стекло окурка.

В Петербурге дорожный конфликт привел к поножовщине и госпитализации одного из петербуржцев. Спор произошел из-за брошенного в лобовое стекло окурка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 17 января у дома №118 по проспекту Стачек. Пострадавшего 51-летнего мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина работает врачом-массажистом в одном из детских садов города. С его слов, около семи вечера он отъезжал от дома на автомобиле. В этот момент прохожий бросил в лобовое стекло окурок. Потерпевший сделал замечание и получил три удара ножом.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, позже его удалось поймать. Им оказался 47-летний инженер. Мужчина признался в содеянном, но утверждает, что это произошло случайно.

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