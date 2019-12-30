В Ленобласти дворник убила ножом своего сожителя

Тело 38-летнего мужчины нашли ещё 17 января.

Жительница Бокситогорска Ленинградской области задержана по подозрению в убийстве сожителя. Об этом сообщила пресс-служба областного Следкома.

Как сообщили в ведомстве 21 января, тело 38-летнего мужчины нашли 17 января. Первоначально не было речи о насильственной смерти, но потом эксперты обнаружили, что мужчина погиб от ножевого ранения в живот.

По версии следствия, 16 января 42-летняя женщина, которая работает дворником и её сожитель выпивали и поссорились. Во время ссоры женщина ударила мужчину в живот.

Ранее два подростка ранили петербуржца ножом и украли его вещи.

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