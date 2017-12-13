В Петербурге задержали мужчину после угроз убить жену вилкой

Перебрав с алкоголем, ранее судимый петербуржец бросился с прибором на супругу.

Рано утром 18 февраля отряд патрулирования задержал мужчину, который с вилкой в руках грозился убить свою жену. Выяснилось, что местный житель уже привлекался к уголовной отвественности за аналогичное преступление.

По информации пресс-службы УВО, инцидент произошел в одном из домов по улице Лермонтова. Между супругами возник конфликт. Также отмечается, что 38-летний местный житель был изрядно пьян. В ходе ссоры он схватил вилку и начал сыпать угрозы. Шум и женские крики о помощи услышали соседи. Они оперативно обратились в правоохранительные органы.

Отряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал на месте происшествия мужчину, который уже был ране судим по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

Буйного петербуржца доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что появились страшные подробности смерти младенца на Союзном проспекте. Ребенок задохнулся в пакете из под памперсов, пока его мать была в кино.