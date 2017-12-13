Появились страшные подробности смерти младенца на Союзном проспекте

Следователи рассказали СМИ, при каких обстоятельствах скончался маленький мальчик, задохнувшийся в собственной кроватке.

"Фонтанка" публикует подробности трагической смерти шестимесячного мальчика на Союзном проспекте. Ранее было известно только то, что ребенок задохнулся во время игры. Его нашли в собственной кроватке с пакетом из-под памперсов на голове.

Следственный комитет разобрался в деталях этой трагедии. Оказывается, ЧП произошло вечером 16 февраля. В этот день родная мать малыша пошла в кино вместе с сожителем. 20-летняя петербурженка не побоялась оставить грудничка вместе с 1.5-годовалым братом. Женщина вернулась домой только через 3 часа. К этому моменту ребенок уже был мертв. Мать вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти грудничка.

Пока что не ясно, убил ли мальчика старший брат во время игры, или тот сам нечаянно засунул голову в пакет. А вот матери точно придется отвечать за случившееся. В адрес 20-летней женщины возбудили уголовное дело, ее будут судить за оставление человека в опасности.