На Будапештской мужчина жестоко убил родную мать во время ссоры

Мужчина перерезал горло пожилой женщине кухонным ножом.

Петербуржца будут судить за жестокое убийство матери на бытовой почве. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу МВД. Подробности "бытового убийства" леденят душу: 49-летний петербуржец перерезал горло родной маме из-за словесной перепалки.

ЧП произошло на Будапештской улице в ночь на 9 апреля. Кровавая трагедия разыгралась в доме № 110/23. Сначала мать и сын просто ругались, но потом мужчина перешел к рукоприкладству. В какой-то момент он поднял руку на мать, а затем схватился за нож. В несколько движений петербуржец перерезал ей горло и сбежал, оставив родного человека умирать в мучениях на полу.

Труп женщины нашли в ее же квартире через какое-то время. Сейчас преступник вычислен и задержан, 49-летнего убийцу ждут следствие и суд.

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Фото: Piter.TV