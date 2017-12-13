В Петербурге хотят назвать сквер в честь погибшего в Сирии летчика

Сквер может появиться во Фрунзенском районе.

Глава Муниципального Образования "Купчино" Михаил Черепанов предложил Георгию Полтавченко назвать сквер в честь погибшего в Сирии летчика, посмертного героя России - Романа Филипова.

Известно, что на территории МО между улицами будапештская, Турку и Белградская находится сквер без названия. По идее главы округа , в связи с трагическими событиями считает необходимым дать скверу название в четь российского летчика.

По мнению Черепанова, такой сквер станет гордостью для всех жителей Купчино. Позже там планируют сделать аллеи для прогулок.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Романа Филипова, погибшего в Сирии представили к званию.