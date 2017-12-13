В Петербурге хотят назвать сквер в честь погибшего в Сирии летчика

Глава Муниципального Образования "Купчино" Михаил Черепанов предложил Георгию Полтавченко назвать сквер в честь погибшего в Сирии летчика, посмертного героя России - Романа Филипова.
Известно, что на территории МО между улицами будапештская, Турку и Белградская находится сквер без названия. По идее главы округа , в связи с трагическими событиями считает необходимым дать скверу название в четь российского летчика.
По мнению Черепанова, такой сквер станет гордостью для всех жителей Купчино. Позже там планируют сделать аллеи для прогулок.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что Романа Филипова, погибшего в Сирии представили к званию.
То что наш одиозный глава МО хочет выслужиться перед начальством, вовсе не значит, что жители хотят называть этот сквер именем этого летчика (который вообще родом из Воронежа, причем здесь Петербург?!). Вот голосование в крупнейшем районном паблике, из которого сразу станет ясно отношение купчинцев к этой затее: