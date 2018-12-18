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В Петербурге задержали мошенника, который скрывался от полиции 12 лет
Сегодня, 10:15
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nastya960

В Петербурге задержали мошенника, который скрывался от полиции 12 лет

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Правоохранительные органы Ставропольского края подозревают его в мошенничестве.

Петербургские полицейские задержали мужчину, который скрывается от правоохранительных органов Ставропольского края уже 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне 59-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, был задержан у одного из домов по Московскому проспекту. Мужчину пытаются найти еще с 2007 года, сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Сотрудникам полиции Ставропольского края уже сообщили о поимке подозреваемого мошенника.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

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Теги: мошенник, поймали мошенника, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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