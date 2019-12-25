В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего застрелить сотрудника полиции

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В Петербурге задержали 33-летнего мужчину, угрожавшего застрелить полицейского. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 31 октября у дома по улице Лесной в Петергофе полицейский попросил подозреваемого прекратить нарушать общественный порядок. Однако в ответ мужчина обматерил правоохранителя, а после и вовсе угрожал застрелить его. Отмечается, что при этом мужчина держал собаку без намордника, которую мог натравить на сотрудника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее мы писали, что нападение на полицейского с ложкой для обуви обернулось для петербурженки годом условно.

Фото: Piter.TV