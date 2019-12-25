В Петербурге задержали мигранта по подозрению в финансировании террористов

Он въехал на территорию России в апреле 2023 года с целью работы.

В Петербурге задержали 22-летнего мигранта по подозрению в финансировании террористов. Об этом сообщил телеканал "78".

По данным следствия, в прошлом году гражданин Узбекистана вступил в переписку с участником террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которая действует на территории Сирии. Мигрант перевел на указанный счет 12 тысяч рублей для нужд террористов.

Также сообщается, что задержанный въехал на территорию России в апреле 2023 года с целью работы. Его поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге оперативники задержали дезертира из Вологодской области.

Фото: Piter.tv